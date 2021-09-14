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Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
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Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
instagram.com  /  Калининградский зоопарк

Калининград, 14 сентября. Первый родившийся в России детеныш муравьеда отмечает двухлетний день рождения. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в калининградском зоопарке. 

«Детеныш гигантского муравьеда появился именно у нас. Мы стали первыми в России. Он родился 10 сентября 2019 года у молодых Кайи и Лектора», — сообщили в пресс-службе учреждения. 

Первый в России детеныш гигантского муравьеда в Калининграде отпраздновал двухлетие
instagram.com  / Калининградский зоопарк

Уход за животным был настолько трудоемким, что в зоопарке вспоминают это до сих пор. За ним круглосуточно наблюдала бригада зоонянь. 

«Мы даже не подозревали, что он окажется на грани жизни и смерти, и его нужно будет кормить из бутылочки, долгие месяцы не спать по ночам. Наши зоологи часами дежурили с детенышем, кутали его, играли с ним, терпели удары его когтистых лапок», — рассказывают в калининградском зоопарке. 

Усилия заботливых зоологов привели к тому, что животное по кличке Мурашка вскоре смогло жить в отдельном вольере и перестать питаться детской смесью. Сейчас оно абсолютно здорово и ведет полноценную жизнь. 

Ранее ФАН сообщал, что казанский зоопарк пополнился жирафом, черным носорогом и гориллами. Среди новых животных также окажутся сомалийские ослы, лошадиные антилопы и слоны.

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