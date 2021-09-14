Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде

Калининград, 14 сентября. Первый родившийся в России детеныш муравьеда отмечает двухлетний день рождения. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в калининградском зоопарке.

«Детеныш гигантского муравьеда появился именно у нас. Мы стали первыми в России. Он родился 10 сентября 2019 года у молодых Кайи и Лектора», — сообщили в пресс-службе учреждения.

instagram.com / Калининградский зоопарк

Уход за животным был настолько трудоемким, что в зоопарке вспоминают это до сих пор. За ним круглосуточно наблюдала бригада зоонянь.

«Мы даже не подозревали, что он окажется на грани жизни и смерти, и его нужно будет кормить из бутылочки, долгие месяцы не спать по ночам. Наши зоологи часами дежурили с детенышем, кутали его, играли с ним, терпели удары его когтистых лапок», — рассказывают в калининградском зоопарке.

Усилия заботливых зоологов привели к тому, что животное по кличке Мурашка вскоре смогло жить в отдельном вольере и перестать питаться детской смесью. Сейчас оно абсолютно здорово и ведет полноценную жизнь.

Ранее ФАН сообщал, что казанский зоопарк пополнился жирафом, черным носорогом и гориллами. Среди новых животных также окажутся сомалийские ослы, лошадиные антилопы и слоны.