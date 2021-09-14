Головокружительные пируэты военных самолетов сняли жители Калининградской области

Калининград, 14 сентября. Впечатляющие пируэты военных самолетов сняли на видео жители региона. Они наблюдали полеты у микрорайона Чкаловск, сообщаются в одном из городских популярных пабликов.

«Класс», — говорит калининградка Татьяна Г. «Красавцы!» — восхищается Юрий Е.

В городе Чкаловске расположен один из старейших военных аэродромов Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщил руководитель пресс-службы Балтфлота Роман Мартов.

«У них плановые полеты. В регионе проходят этапы совместного российско-белорусского совместного стратегического учения «Запад-2021», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь Балтийского флота Роман Мартов.

Ранее ФАН сообщал, почему страны НАТО боятся и завидуют России. Стратегические учения армий России и Белоруссии в стране проводятся раз в два года.