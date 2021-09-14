Три десятка байкеров припарковались в пешеходной зоне на калининградском курорте

Калининград, 14 сентября. Местные жители пожаловались на паркующихся в пешеходной зоне мотоциклистов. О своем недовольстве они рассказали в одном из популярных городских пабликов.

«Вчера на променаде наблюдался слет примерно трех десятков байкеров, поставивших свои мотоциклы прямо в пешеходной зоне. Вопрос к местной администрации и ГИБДД, вроде у нас по всему городу камеры «Безопасного города». Будет ли со стороны властей хоть какая-то реакция?» — спрашивает Иван И.

facebook.com / Иван И.

Его поддержали и другие горожане. Они уверены, что байкеры систематически нарушают правила дорожного движения, и хотят их приструнить.

«Нельзя никому парковаться в пешеходной зоне. Там еще и машины встают! Порядок будет только тогда, когда правила начнут соблюдать все. Это наш город, и его надо любить», — говорит корреспонденту ФАН Татьяна С. «Эти же байкеры были замечены на дорожке, предназначенной для велосипедистов, в районе Куликово и Малиновки. Их нужно найти и провести беседу», — уверен местный житель Юрий Ю.

Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко. По мнению специалиста, ГИБДД должно отреагировать на нарушение.

«Нарушение действия знака «Пешеходная зона» — движение по дорожкам для ходьбы, ответственность на части 2 статьи 12.15 кодекса об административных правонарушениях, штраф 2 000 рублей. Кроме того, запрещается остановка и стоянка на тротуаре, это штраф 1 000 рублей, но пешеходная зона — это не тротуар. Движение на транспортных средствах, таких как автомобили, мотоциклы здесь запрещено. Сам знак разрешает движение только пешеходам и велосипедам», — сообщает эксперт корреспонденту ФАН.

vk.com / Петр Губенко

Петр Губенко считает, что раз речь идет о массовом нарушении ПДД, то и наказание должно быть соответствующим. Деятельность банды нужно поставить на контроль.

«Получается, что байкеры большим сообществом совершают нарушение, они могли припарковаться перед пешеходной зоной и идти строем, куда хотели. На подобные нарушение должно реагировать ГИБДД. Практика наложения штрафов носит не совсем однозначный характер, действия водителей мотоциклов могут быть квалифицированы по статье 12.16 кодекса об административных правонарушениях, в этом случае штраф 500 рублей, но скоре всего здесь 2000», — говорит Петр Губенко корреспонденту ФАН.

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