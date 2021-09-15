Болезненный вид кошек на бывшем королевском курорте Кранц возмутил калининградцев

Калининград, 15 сентября. Жители возмущены внешним видов зеленоградских котов. Животные уже давно стали местной достопримечательностью, но имеют необычайно болезненный вид. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Как долго эти коты будут точкой притяжения туристов? Главная пешеходная улица Зеленоградска, Курортный проспект, а у комитета соцзащиты все животные больные. Видимо, местные везут их сюда как в приют, но это место таковым не является! Всем наплевать на кошек. Женщина какая-то ходит, ухаживает, но там никаких сил не хватит в одиночку. Каждый день это вижу», — рассказывает калининградка Мария В.

Ее поддержали горожане. Они уверены, что на содержание котят должны выделяться специальные средства, это же касается и ухода за ними.

«Эрмитажные коты в Питере не так выглядят… Там кошки действительно «работают», а у нас что? Так нельзя!» — говорит Екатерина Б. корреспонденту ФАН. «О том, что это живые существа, никто не подумал, сделали их символом города, а котят надо лечить, кормить, стерилизовать… Туристы приехали, поумилялись и уехали, а дальше то что? Да и кто будет содержать такое большое количество котов? Жалко их, к тому же их так много» — рассказывает Нина М. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, почему коты делают людей счастливыми. Все дело в физических контактах.