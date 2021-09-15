Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:53
11:51
Экономика
Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы
11:50
Общество
Безлимитная охота: нижегородцам разрешили отстреливать волков и енотовидных собак
11:50
Происшествия
Мужчина убил молотком соседа по даче во время пьяных посиделок в Подмосковье
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
Все новости
ЛДПР

Болезненный вид кошек на бывшем королевском курорте Кранц возмутил калининградцев

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:30
Общество
Болезненный вид кошек на бывшем королевском курорте Кранц возмутил калининградцев
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Калининград, 15 сентября. Жители возмущены внешним видов зеленоградских котов. Животные уже давно стали местной достопримечательностью, но имеют необычайно болезненный вид. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов. 

«Как долго эти коты будут точкой притяжения туристов? Главная пешеходная улица Зеленоградска, Курортный проспект, а у комитета соцзащиты все животные больные. Видимо, местные везут их сюда как в приют, но это место таковым не является! Всем наплевать на кошек. Женщина какая-то ходит, ухаживает, но там никаких сил не хватит в одиночку. Каждый день это вижу», — рассказывает калининградка Мария В. 

Ее поддержали горожане. Они уверены, что на содержание котят должны выделяться специальные средства, это же касается и ухода за ними. 

«Эрмитажные коты в Питере не так выглядят… Там кошки действительно «работают», а у нас что? Так нельзя!» — говорит Екатерина Б. корреспонденту ФАН.

«О том, что это живые существа, никто не подумал, сделали их символом города, а котят надо лечить, кормить, стерилизовать… Туристы приехали, поумилялись и уехали, а дальше то что? Да и кто будет содержать такое большое количество котов? Жалко их, к тому же их так много» — рассказывает Нина М. корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, почему коты делают людей счастливыми. Все дело в физических контактах. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Болезненный вид кошек на бывшем королевском курорте Кранц возмутил калининградцев
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru