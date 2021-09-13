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Четырех тюленят после реабилитации выпустили на волю эковолонтеры Калининграда

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:43
Общество
Четырех тюленят после реабилитации выпустили на волю эковолонтеры Калининграда
vk.com  /  Группа «ВКонтакте «Спасение тюленей 699-23-99»

Калининград, 13 сентября. Балтийских тюленят выпустили в море после реабилитации эковолонтеры Калининграда. В феврале трех самцов и одну самоку нашли туристы на пляже.

Найденышей передали в институт «Биосфера Балтики», животные были в очень тяжелом состоянии. О здоровье тюленят рассказала директор института Юлия Садовская.

«Все были истощенные, самый маленький весил 12 с небольшим килограмм. Явных повреждений не имелось, все были поражены глистной инвазией. Мы их пролечивали, и требовался набор вес», — сообщила директор института телеканалу «Вести Ямал».

Самой маленькой и истощенной была самка, добавила Садовская. Эковолонтеры сообщили, что все контакты с дикими животными были минимизированы, чтобы они не привыкали к человеку. Были привлечены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Балтийских тюленей выпустили на диком пляже, подальше от людских глаз, чтобы животные не вернулись к людям. Благодаря совместным усилиям экологов и волонтеров четыре тюленя смогли вернуться в естественную среду обитания.

В Карелии на берегу Белого моря сняли редкие кадры загорающего морского зайца. Тюлень не испугался квадрокоптера и не прервал солнечные ванны.

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