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Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
vk.com  /  Поисково-спасательный отряд "Запад"

Калининград, 11 сентября. Тело пропавшей в лесу 87-летней пенсионерки обнаружили у областного города Светлый. Об этом ФАН сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова, занимавшаяся розыском лично.

«Я запустила квадрокоптер, он летал над полем. Увидела подозрительный объект, похожий на человека. Мы подъехали чуть ближе, со мной еще несколько волонтеров были, запустили еще раз аппарат, действительно, она. Сняли координаты. Лежала прямо возле столба, там в поле линии электропередач. Мы пришли, увидели, сообщили сотрудникам Следственного комитета, и они приехали», — рассказала Екатерина Преснякова корреспонденту ФАН. 

На месте работала полиция и оперативники. ФАН узнал об операции в подробностях.

«Погибшая лежала в естественной позе, на спине, криминала там нет, следов насильственной смерти не обнаружено», — говорит руководитель регионального ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

Местные жители рассказали, что пенсионерка преподавала русский язык в школе и учила некоторых из них. В числе причин, по которым она пошла в лес, по их мнению, могло быть желание подзаработать. Лукошко грибов, согласно их оценкам, сейчас стоит 400-500 рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что расчлененной тело пропавшей четыре дня назад пермячки нашли в холодильнике. Она поехала в торговый центр на встречу с другом, который стоял на учете у психиатра.

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Все новости / Происшествия / Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
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