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Калининградцы стали активнее жениться и разводиться в 2021 году
Общество
Калининградцы стали активнее жениться и разводиться в 2021 году
pixabay.com  / 

Калининград, 11 сентября. В регионе увеличилось количество браков и разводов. Об этом сообщается на сайте «Калининградстата».

В 2020 году было сыграно 3095 свадеб, а в 2021 году 4052. По сведениям единого реестра записей актов гражданского состояния в 2020 году горожане разводились 2627 раз. В 2021 году эта цифра составила 2890.

К январю-июлю 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был заключен 131% браков и 109,8% разводов. Рождаемость при этим снижается: в 2021 году ее численность 99,4%. В Калининграде появилось 5233 детей, а в 2020 же всего 5265. 

Ранее ФАН сообщал, что психолог поддержала идею заключения браков после 50 лет. Она порекомендовала россиянам жить по велению сердца. 

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