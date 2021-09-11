Мотоциклист врезался в BMW в Калининграде и не выжил

Калининград, 11 сентября. Мотоцикл врезался в BMW на улице Невского и загорелся. Водитель погиб, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области.

«За рулем автомобиля находилась 31-летний водитель, мотоциклисту было 37 лет. Он скончался на месте аварии. Следственно-оперативная группа работает в районе ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказывают в полиции.

На месте аварии образовалась пробка. Водители с трудом выезжают с улицы. Очевидцы говорят, что в машине ехала женщина с ребенком, они остались живы.

Ранее ФАН сообщал, что три человека погибли в ДТП с большегрузом в Нижегородской области. Они скончались на месте.