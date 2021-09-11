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Мотоциклист врезался в BMW в Калининграде и не выжил
Происшествия
Мотоциклист врезался в BMW в Калининграде и не выжил
vk.com  /  Cообщество автомобилистов Калининграда и области

Калининград, 11 сентября. Мотоцикл врезался в BMW на улице Невского и загорелся. Водитель погиб, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области. 

«За рулем автомобиля находилась 31-летний водитель, мотоциклисту было 37 лет. Он скончался на месте аварии. Следственно-оперативная группа работает в районе ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказывают в полиции. 

На месте аварии образовалась пробка. Водители с трудом выезжают с улицы. Очевидцы говорят, что в машине ехала женщина с ребенком, они остались живы. 

Ранее ФАН сообщал, что три человека погибли в ДТП с большегрузом в Нижегородской области. Они скончались на месте.  

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