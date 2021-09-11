Летняя жара вернулась в Калининградскую область в сентябре

Калининград, 11 августа. Температура воздуха в регионе достигла 27 градусов. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в центре погоды «Фобос».

«Над южной частью европейской России расположился антициклон, который и принес тепло в Калининград. Эта ситуация очень скоро изменится. Летняя погода простоит не больше двух дней», — рассказали корреспонденту ФАН.

12 сентября, в воскресенье, столбик термометра опустится до 20 градусов, а в понедельник до 17 градусов, к тому же обещают дожди. О бабьем лете в регионе высказалась местная жительница Екатерина В.

«По моим ощущением обычно в сентябре гораздо холоднее. Сейчас я хожу в летней одежде и не мерзну. Некоторые даже на море умудряются купаться! Мне надо на работу, и я им завидую… Как же, наверное, хорошо», — сказала корреспонденту ФАН горожанка.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы купаются. В регионе продолжается купальный сезон.