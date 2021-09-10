Тело пропавшей без вести пенсионерки обнаружили под Калининградом

Калининград, 10 сентября. Тело пропавшей двое суток назад пенсионерки обнаружили в городе. Об этом сообщает источник ФАН.

«Женщина ушла из дома между 13:00 и 14:00 и не вернулась. Старушка ростом 150 см нуждалась в медицинской помощи», — рассказали корреспонденту ФАН.

Она страдала потерей памяти и имела среднее телосложение.

«Погибшей было 86 лет, происшествием занимается полиция и Следственный комитет», — уточнил собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец почти месяц пролежал мертвым в своей квартире. Его дверь вскрыла полиция.