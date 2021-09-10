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Тело пропавшей без вести пенсионерки обнаружили под Калининградом
Происшествия
Тело пропавшей без вести пенсионерки обнаружили под Калининградом
vk.com  /  Поисково-спасательный отряд "Запад"

Калининград, 10 сентября. Тело пропавшей двое суток назад пенсионерки обнаружили в городе. Об этом сообщает источник ФАН

«Женщина ушла из дома между 13:00 и 14:00 и не вернулась. Старушка ростом 150 см нуждалась в медицинской помощи», — рассказали корреспонденту ФАН.

Она страдала потерей памяти и имела среднее телосложение. 

«Погибшей было 86 лет, происшествием занимается полиция и Следственный комитет», — уточнил собеседник ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградец почти месяц пролежал мертвым в своей квартире. Его дверь вскрыла полиция. 

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россия калининград следственный комитет калининградская область
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