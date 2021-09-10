Калининградец почти месяц пролежал мертвым в своей квартире

Калининград, 10 сентября. Труп мужчины почти месяц пролежал в одной из квартир региона. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе УМВД России.

Жители многоэтажного дома в областном городе Неман вызвали полицию. Они почувствовали плохой запах. Это случилось в четверг, 9 сентября на улице Красноармейской.

Выяснилось, что хозяин жилья давно не выходит из дома. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили 43-летнего мужчину без признаков жизни.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что пьяный житель Ухты разбил витрину ритуального магазина и уснул в гробу. 19-летнего дебошира задержала полиция.