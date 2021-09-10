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Наташа Королева порекомендовала влюбленным новое колесо обозрения под Калининградом
Шоу-бизнес
Наташа Королева порекомендовала влюбленным новое колесо обозрения под Калининградом
youtube.com  /  УМВД России по Калининградской области

Калининград, 10 сентября. Известная певица Наташа Королева порекомендовала новое колесо обозрения в городе Зеленоградске у моря в качестве лучшего места для свидания. В эфир телеканала «МУЗ-ТВ» вышла программа «Удачный чарт» с ее участием. Съемки проходили в Калининграде.

«Влюбленные, ловите лайфхак: именно здесь, на колесе обозрения, если вдруг у вас первое свидание, вам выделят индивидуальную кабинку для всяких ваших ми-ми-ми и приятностей, словечек разных про любовь», — сказала певица.

Развлекалась она вместе со своим сыном Архипом Глушко. Артистка прогулялась и по туристическому Курортному проспекту, забравшись на памятник с черным котом, не обошла стороной и скульптуру «Курортница». Она назвала ее «памятником селфи» и очень удивилась, что в регионе решили отстроить подобное. 

«Вот и докатились: в центре города стоит памятник селфи. Улыбайся!» — сказала певица. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцев возмутила выходка Королевой, взобравшейся на памятник «Борющиеся зубры». Певица рассказала, что в городе есть такая традиция. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Наташа Королева порекомендовала влюбленным новое колесо обозрения под Калининградом
россия калининград калининградская область
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