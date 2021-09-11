Калининградцы подняли домкратом дачный дом ради спасения котенка из крысиной норы

Калининград, 10 сентября. Местная жительница Любовь Л. с сыном спасла маленького котенка, залезшего в крысиную нору под ее загородным домиком. Животное пришлось вытаскивать с помощью двух домкратов, сообщает Telegram-канал «Кеска». Сама калининградка рассказала о произошедшем корреспонденту ФАН.

«Спасла не я, сын. У нас кошка здесь была немножко дикая, и перед тем, как ей окотиться, она пришла к нам. Сдалась, можно сказать, людям, потому что буквально через день она родила, стерилизовать ее уже не было возможности. Прямо под бревнами», — говорит Любовь Л.

instagram.com / perederjkavkosme

Она принесла пятерых котят, но приехавший на участок сын Любови Л. застал не всех из них. Один куда-то запропастился. По округе раздавался громкий, жалобный писк.

«Сын говорит: «Я не пойму, что где пищит, а потом увидел, что там моська торчит из норы». Пришлось, говорит, вытаскивать. Маленькие котята — исследователи. Крысы делают норы, эта под домом ползала. Кошка пришла, крысы все, конечно, разбежались, а котенок вот залез», — объяснила Любовь Л. корреспонденту ФАН.

telegram.com / Телеграм-канал

Вид торчащей из-под земли кошачьей мордочки разжалобил сына Любови. Он решил во что бы то ни стало эвакуировать котенка.

«Он на машине, у него домкрат есть, но у него немножко большой. Он у соседа взял подходящий и поднимать решил сразу двумя. Такая у нас небольшая палатка, домик. Увидел моську и пришлось, говорит, такую операцию проводить», — говорит собеседница ФАН.

pixabay.com /

Котенок оказался на свободе и практически сразу нашел себе хозяйку, но у вызволенного животного осталось еще четверо братьев и сестер. Взять их к себе Любовь не может. Оказалось, что она держит еще четверых котов.

«Не знаю, куда их девать. Одна девушка позвонила, вроде, говорит, возьму котенка, эту мосечку, которая на фотографии. Три котенка, они вот похожие такие, один рыжий, второй черненький, немножко белое на лапках. Просто крошечки, но у меня дома четыре кота, взрослые», — рассказывает она.

Кормить малышей и убирать за ними она уже не собирается. Любовь очень надеется на огласку и верит, что в ближайшее время котята получат кров от неравнодушных калининградцев.

Ранее ФАН сообщал, что потерявшийся в Красноярске котенок нашел своих хозяев благодаря полиции. Оперативник забрал его с собой в отделение, чтобы накормить и обогреть.