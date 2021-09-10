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«На дворе лето»: в Калининградской области продолжается купальный сезон
Общество
«На дворе лето»: в Калининградской области продолжается купальный сезон
ПолитРоссия  / 

Калининград, 10 сентября. Вода в Балтийском море все еще не остыла. По словам местных жителей, ее температура достигает 18 градусов, и они купаются. Об этом сообщается в одном из городских популярных пабликов. 

«Сегодня уже девятое сентября, а на дворе лето. Вода по ощущениям градусов 18!» — пишут они. 

Калининградец Эрик К. рассказал корреспонденту ФАН, что туристов на популярных пляжах стало намного меньше. Холода во время купания он не ощутил.

«Народу на пляже было примерно раза в три меньше, чем в разгар сезона. Волнение небольшое, вода примерно 18–19 градусов. Летом у нас бывало и похолоднее. Все было отлично, классно искупался», — сообщил он. 

Ранее ФАН сообщал, что «Фобос» спрогнозировал обвал полярного хода в Москве. К последней декаде сентября там ожидается бабье лето.

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