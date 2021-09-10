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Бык насмерть забодал фермера в Калининградской области
Происшествия
Бык насмерть забодал фермера в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 10 сентября. Тело мужчины обнаружено вблизи поселка Кошевое Гурьевского района. Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы 9 сентября. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в Следственном комитете региона. 

«Погибшим оказался 62-летний фермер, его личность уже установлена. Он занимался разведением крупного рогатого скота, на его теле обнаружены рваные раны в области бедра, у него были сломаны ребра. Согласно предварительной информации, на мужчину напал содержащийся его на ферме бык, ранее подобное уже случалось», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. 

Последний эпизод для владельца животного закончился смертью. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

«Животное по настоящее время отловить не удалось, в связи с чем региональное управление Следственного комитета призывает граждан соблюдать осторожность», — предупреждают оперативники. 

К его поискам подключена полиция. Волонтеров, в том числе поисково-спасательного отряда «Запад», для этих целей не привлекли. 

Ранее ФАН сообщал, что рабочего переломило комбайном во время сенокоса в Алтайской крае. Следственный комитет Российской Федерации назначил проверку. 

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Все новости / Происшествия / Бык насмерть забодал фермера в Калининградской области
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