Бык насмерть забодал фермера в Калининградской области

Калининград, 10 сентября. Тело мужчины обнаружено вблизи поселка Кошевое Гурьевского района. Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы 9 сентября. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в Следственном комитете региона.

«Погибшим оказался 62-летний фермер, его личность уже установлена. Он занимался разведением крупного рогатого скота, на его теле обнаружены рваные раны в области бедра, у него были сломаны ребра. Согласно предварительной информации, на мужчину напал содержащийся его на ферме бык, ранее подобное уже случалось», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Последний эпизод для владельца животного закончился смертью. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Животное по настоящее время отловить не удалось, в связи с чем региональное управление Следственного комитета призывает граждан соблюдать осторожность», — предупреждают оперативники.

К его поискам подключена полиция. Волонтеров, в том числе поисково-спасательного отряда «Запад», для этих целей не привлекли.

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