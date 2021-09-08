Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 13:53
13:50
Происшествия
Неизвестный оставил на стене «Лахта-центра» записку с угрозой взорвать небоскреб
13:49
Политика
Генерал Александр Чуприян возглавит МЧС после гибели Зиничева
13:48
Происшествия
ФАН публикует видео извлечения трупа из-под обломков взорвавшегося дома в Ногинске
13:46
Общество
Новое о пенсиях в России: кто может получить доплату, споры о пенсионном возрасте
13:43
Общество
«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
13:43
Происшествия
Генерал ФСБ Джабаров отметил вклад погибшего на учениях Зиничева в развитие МЧС
13:42
Экономика
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд
13:42
Общество
Дагестанский психотерапевт считает душевно больным каждого шестого человека
13:39
Происшествия
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске
13:38
Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
Все новости

Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
Общество
Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
instagram.com  /  Pr Scr @alexandre_vassiliev

Калининград, 7 сентября. Телеведущий Александр Васильев продемонстрировал фотографии своей знаменитой квартиры в курортном городе Зеленоградске. Он похвалился своим уютно обставленным жилищем у моря в социальной сети Instagram.

«Всякий раз, когда мне удается вырваться на пару дней на Балтийское море, в Зеленоградск, бывший королевский курорт Кранц, меня не покидает ощущение полного блаженства. Во многом благодаря уюту моей знаменитой квартиры, которая привлекает столько взглядов и рассуждений. Ее обожают все эстетически развитые личности!» — рассказал историк моды. 

Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
instagram.com  / Pr Scr @alexandre_vassiliev

Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
vk.com  / Pr Scr @alexandre_vassiliev

Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
vk.com  / Pr Scr @alexandre_vassiliev

Интерьеры оценили и поклонники творчества мэтра. Они воспринимают его квартиру как музей. 

«Кажется, что экспонаты вот-вот заговорят. История в каждой детали», — восхитился убранством квартиры местный житель Екатерина В.

«Спасибо, что даете возможность увидеть коллекцию старинных прекрасных вещей», — сказала Валерия А.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев поделился с редакцией воспоминаниями о дизайнере Борисе Краснове. Он также рассказал об обстоятельствах своей личной встречи с мастером.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru