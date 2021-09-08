Васильев показал свою квартиру на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом

Калининград, 7 сентября. Телеведущий Александр Васильев продемонстрировал фотографии своей знаменитой квартиры в курортном городе Зеленоградске. Он похвалился своим уютно обставленным жилищем у моря в социальной сети Instagram.

«Всякий раз, когда мне удается вырваться на пару дней на Балтийское море, в Зеленоградск, бывший королевский курорт Кранц, меня не покидает ощущение полного блаженства. Во многом благодаря уюту моей знаменитой квартиры, которая привлекает столько взглядов и рассуждений. Ее обожают все эстетически развитые личности!» — рассказал историк моды.

instagram.com / Pr Scr @alexandre_vassiliev

vk.com / Pr Scr @alexandre_vassiliev

vk.com / Pr Scr @alexandre_vassiliev

Интерьеры оценили и поклонники творчества мэтра. Они воспринимают его квартиру как музей.

«Кажется, что экспонаты вот-вот заговорят. История в каждой детали», — восхитился убранством квартиры местный житель Екатерина В. «Спасибо, что даете возможность увидеть коллекцию старинных прекрасных вещей», — сказала Валерия А.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев поделился с редакцией воспоминаниями о дизайнере Борисе Краснове. Он также рассказал об обстоятельствах своей личной встречи с мастером.