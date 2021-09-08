Таможенники в Калининграде изъяли 44 кг санкционных сыров и уничтожит их на полигоне

Калининград, 7 сентября. В одном из магазинов на улице Карла Маркса местные таможенники обнаружили 44 килограмма сыров и колбас из стран ЕС. Все продукты уничтожат на полигоне, сообщают в пресс-службе калининградской областной таможни.

«Была выявлена продукция, реализуемая индивидуальным предпринимателем в розничной продаже с признаками товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 (т. е. «санкционных» товаров)», — рассказывают в отделении по связям с общественностью калининградской таможни.

«Санкционную» продукцию стран «Евросоюза» изъяли из оборота в сотрудничестве с прокуратурой. Точный вес готовящихся к уничтожению сыров, колбас и масла составляет 43,86 килограмм.

Ранее ФАН сообщал, что литовские таможенники случайно покинули Россию при проверке таможенного вагона. Поезд неожиданно тронулся без разрешения.