Бракоразводную комедию по пьесе Михаила Задорнова покажут в Калининграде

Калининград, 7 сентября. Региональный театр Николая Захарова покажет бракоразводную комедию «Все отдам за вашего мужа». Драматургом выступил писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов.

По сюжету любовница приходит в гости к жене своего возлюбленного, чтобы приобрести мужчину у нее за сумму, равную стоимость ее квартиры. Жить с ним она собирается скромно, в комнате у родственников.

«Что же делать, если женщин много, а счастливыми всем быть хочется? Вот бедные мужчины и разрываются на части— и их тоже понять можно!» — такова определяющая цитата спектакля.

Корреспонденту ФАН о представлении рассказала актриса Светлана Захарова, исполняющая роль жены. В конце ее героиня выходит победительницей.

«Это очень современная история, злободневная. Когда у мужа появляется молоденькая пассия, мне это самой, к счастью, неизвестно, но как актриса я это все-таки представляю, то достаточно тяжело держать удар красиво и выйти еще из этой ситуации. Поэтому, кроме того, что это действительно еще и Михаил Задорнов, блистательные тексты и повороты сюжета, эта пьеса и о том, как женщине в результате оказаться победительницей», — говорит артистка корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что Елена Задорнова показала фото предполагаемого внука сатирика. Она уже много лет живет на Мальте.