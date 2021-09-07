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Работодатель скрыл факт травмирования глаза комбайнером в Калининграде
Происшествия
Работодатель скрыл факт травмирования глаза комбайнером в Калининграде
pskov.ru  /  Официальный портал государственных органов Псковской области

Калининград, 7 сентября. Занимающийся выращиванием зерновых культур калининградец изуродовал себе глаз, ремонтируя комбайн. Это произошло в июле 2021 года. Случай не расследовался должностными лицами ЗАО «Труд», он был страховым. Об этом сообщают в пресс-службе Неманской городской прокуратуры Калининградской области.

«Прокурором направлены материалы для привлечения к административной ответственности в отношении юридического лица и должностного лица — директора предприятия вынесены постановления о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ст. 15.34 КоАП РФ (сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)», — рассказывают в ведомстве. 

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.

Ранее ФАН сообщал, что окровавленную девушку нашли в лифте одного из жилых комплексов Красногорска. Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.

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россия калининград калининградская область прокуратура
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