Взбесившийся пассажир сломал палец водителю маршрутки в Калининграде

Калининград, 7 сентября. Водитель автобуса обратился в ОМВД России по Центральному району. Неизвестный набросился на него в транспорте и сломал ему палец, сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель двигался по маршруту, который изменили из-за ремонта дороги. Микроавтобус ехал согласно новой схеме движения, но пассажир стал требовать свернуть на нужную ему улицу. Услышав, что это невозможно, он начал конфликтовать.

«Автобус остановился и ссора продолжилась. Калининградцев пытались разнять, но неугомонный мужчина сломал водителю палец, после чего просто покинул маршрутку», — рассказали корреспонденту ФАН.

Полицией были опрошены свидетели произошедшего, личность подозреваемого удалось установить. 40-летнему зачинщику конфликта грозит лишение свободны сроком на три года.

Возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть».

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