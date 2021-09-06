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Этажность зданий в исторических районах Калининграда хотят ограничить
Общество
Этажность зданий в исторических районах Калининграда хотят ограничить
wikipedia.org  /  A.Savin/FAL

Калининград, 6 сентября. Этажность зданий в старинных районах Калининграда, таких, как Амалиенау, планируют ограничить. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. 

«Мы хотим ввести понятие «Район городских вилл», чтобы, например, в Амалиенау нельзя было строить здания выше трех этажей. Этот вопрос пока в проработке. В целом, я считаю, что нам удалось найти некий компромисс высотности зданий в Калининграде», — уточнил глава региона.

Предприниматели получат возможность построить высотку в случае, если сделают что-то на пользу горожанам. Речь идет о создании дополнительной инфраструктуры за свой счет. 

«Исключение составляет только территория у Дома Советов, и на острове Октябрьском по понятным причинам. Выше строить можно только по согласованию с градсоветом и в обмен на какую-то инфраструктуру дополнительную для города», — рассказал губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что в отелях Крыма стали развивать новое трендовое направление. Речь идет об экотуризме.

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