Зарядки для электромобилей на сумму в 10 млн рублей установят в Калининградской области

Калининград, 6 сентября. Предприятие «Янтарьэнерго» закупает в регион станции для электромобилей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Участниками конкурса могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная и максимальная цена договора — 9 450 000 рублей.

Уточняется, что зарядки установят в Калининграде, Советске и Гусеве. Станции должны появиться на пересечении улице Профессора Баранова и улице Пролетарской в областном центре, возле ТЦ «Балтика» в Советске и возле ТЦ «Орбита» в Гусеве. В рамках проведения работ подрядчик также благоустроит близлежащую территорию.

Исполнителя работ выберут в начале октября. Они завершатся в течение 90 дней после заключения государственного контракта. Местные жители выразили свое одобрение происходящим.

«Я очень рада, что такой экологичный вид транспорта, как электромобили, будет освоен в Калининградской области. Сама хотела бы иметь такой, но отсутствие зарядных станций останавливало», — рассказала корреспонденту калининградка ФАН Мария Ф.

Ранее ФАН сообщал, что собственные электромобили может начать производить компания Apple. Согласно прогнозам, это должно произойти к 2024 году.