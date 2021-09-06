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Тело женщины выбросило на пляж в Калининградской области
Общество
Тело женщины выбросило на пляж в Калининградской области
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Калининград, 6 сентября. Тело женщины выбросило на берег моря под курортным городом Светлогорском. Об этом ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области. 

Личность погибшей уже установлена. Ей оказалась 57-летняя местная жительница, которая приехала отдыхать на один из необорудованных пляжей. Прибывшие на место медики успели констатировать только ее смерть. 

«По факту происшествия организована доследственная проверка, признаков насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было. Назначена судмедэкспертиза», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Калининградской области Наталья Гацко. 

Купальщицу унесло отбойным течением. На песке у кромки воды ее нашли отдыхающие. 

Ранее ФАН сообщал, что большинство тонущих на воде людей в регионе пользуется необорудованными пляжами. Этим летом погибло большое количество туристов. 

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