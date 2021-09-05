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Сотрудники зоопарка в Калининграде сделали для енотов водный аттракцион

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:04
Общество
Сотрудники зоопарка в Калининграде сделали для енотов водный аттракцион
pixabay.com

Калининград, 5 сентября. Обитающие в зоопарке Калининграда еноты стали обладателями уникальных ванн. Киперы создали их из сладостей и воды.

Экзотические животные, живущие в зверинце Калининграда, получили новый водный аттракцион. Специально дня енотов сотрудники заведения собрали семечки и изюм, которые насыпали в кусок коры. Все это они поместили в корыто с водой.

«Киперы объединили два енотьих увлечения: воду и собирательство. Получился восхитительный, но абсолютно естественный для енотов беспредел!» — написали сотрудники зоопарка в соцсети.

В конце августа сотрудники зоопарка на Садгородке во Владивостоке приютили двух носух. Их назвали Дюша и Алиса. Небольшие млекопитающие из семейства енотовых быстро освоились на новом месте. Животные совершенно не боятся камер, ладят между собой и чувствуют себя вполне комфортно в зоопарке.

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