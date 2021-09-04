Мошенники под видом «полицейских» выманили у жительниц Калининграда и области более 2 млн рублей

Калиниград, 4 сентября. Очередными жертвами телефонных мошенников стали две девушки из Калининграда и области. Доверчивые россиянки перевели аферистам более 2 млн рублей.

В обоих случаях злоумышленники использовали «классическую» схему, позвонив своим жертвам якобы от имени следователя, а затем и банковского служащего. По информации правоохранительных органов, воры убедили 30-летнюю жительницу Калининграда перевести крупную сумму денег на «безопасный счет». Девушка рассказала, что номер звонившего совпал с с номером местного отдела полиции, сообщает «Русский Запад».

Телефонные аферисты уже давно используют так называемые телефонные эмуляторы, которые имитируют любой телефонный номер. По словам потерпевшей, мошенники очень ее торопили, а когда она перевела им все свои деньги, убедили взять кредит. Жительницу Гурьевска преступники убедили отдать им более миллиона рублей под видом инвестиций. Доверчивая девушка поверила и вложилась в «выгодное» дело.