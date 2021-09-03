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Калининградец открыл стрельбу на улице Колхозной

Происшествия
Калининградец открыл стрельбу на улице Колхозной
pxhere.com  / 

Калининград, 3 сентября. Местный житель устроил стрельбу на улице Колхозной. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона. 

1 сентября в 23:00 калининградец Эдем П. вышел в ночной магазин и столкнулся с парнем, который обвинил его в том, что тот оскорбил его жену. Со словами «Убью!» он выстрелил в молодого человека, после чего сел в машину и скрылся. Пострадавший даже не был с ним знаком. 

Медики реанимировали калининградца после огнестрельного ранения надключичной области. Его юрист квалифицируют подобные деяния как покушение на убийство. 

«Полиция оперативно выехала на место происшествия, вскоре подозреваемый был задержан, а его оружие изъято. На месте уже была скорая помощь. Проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции. 

Ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге. Согласно предварительной информации, дрались пять мигрантов.

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