Калининградец открыл стрельбу на улице Колхозной

Калининград, 3 сентября. Местный житель устроил стрельбу на улице Колхозной. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона.

1 сентября в 23:00 калининградец Эдем П. вышел в ночной магазин и столкнулся с парнем, который обвинил его в том, что тот оскорбил его жену. Со словами «Убью!» он выстрелил в молодого человека, после чего сел в машину и скрылся. Пострадавший даже не был с ним знаком.

Медики реанимировали калининградца после огнестрельного ранения надключичной области. Его юрист квалифицируют подобные деяния как покушение на убийство.

«Полиция оперативно выехала на место происшествия, вскоре подозреваемый был задержан, а его оружие изъято. На месте уже была скорая помощь. Проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе полиции.

Ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге. Согласно предварительной информации, дрались пять мигрантов.