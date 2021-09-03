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Калининградские подростки издевались над собакой, подвесив ее над веревочных качелях
Общество
Калининградские подростки издевались над собакой, подвесив ее над веревочных качелях
pixabay.com  / 

Калининград. 3 сентября. Местные жители сняли на видео издевающихся над собакой детей. Запись попала в один из популярных городских пабликов. 

Подростки раскачивают на веревке маленькую собачку породы померанский шпиц. Животное молча страдает, пока на происходящее не обращает внимание выглянувшая из окна высотного дома калининградка. 

«Вот так у нас на улице Гайдара развлекаются дети», — пишет она.

Собака болтается, будто подвешенная. Девочка качает ее с бешеной силой, используя как боксерскую грушу. Она и ее подруга растягивают специальный трос под детской горкой.

По словам автора видео, съемка заставила подростков прекратить жестокие развлечения. Собаку опустили на землю. Корреспонденту ФАН происходящее прокомментировал юрист Петр Губенко

«В случае обращения в полицию родители детей подпали бы под статью о жестоком обращении с животными, повезло, что дети прекратили свою опасную игру», — сказал он корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что московский зоопарк осудил уличных фотографов с животными. Зверинец призывает граждан помочь жертвам предпринимателей. 

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