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Девять волонтеров на каяках собрали мусор из реки в Калининграде

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:51
Общество
Девять волонтеров на каяках собрали мусор из реки в Калининграде
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Калининград, 2 сентября. Акцию по экокаякингу провели калининградские волонтеры. Молодые люди на лодках прошли по реке Преголя и собрали скопившийся там мусор.

Организаторами акции выступили местный экскурсовод Евгений Мосиенко и представители объединения «Добро39добро», которые занимаются субботниками в Калининграде и помощью бездомным животным. Волонтеры сообщили, что проводят такое мероприятие уже не в первый раз.

«Мы вышли на реку, несмотря на дождливую погоду. На предмет мусора обследовали участок Преголи от двухъярусного моста до эллингов на острове», — передает слова Евгений Мосиенко kp.ru.

Всего участниками экологической акции стали девять человек. Совместными усилиями они собрали пакеты, банки и бутылки. Всего им удалось выловить из реки 50 кг мусора, который затем отправили на сортировку. Уточняется, что пластик и стекло будут переработаны.

Ранее стало известно, что волонтеры из Омска собираются помочь собаке Труди и кошке Морожке. Животные остались без лап и теперь им нужны протезы, на которые уже идет сбор средств.

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