Художница отреставрировала старинные немецкие скамейки в Калининграде за свой счет

Калининград, 3 сентября. Калининградская художница Яна Банникова ремонтирует элементы старинной городской архитектуры. Немецкие скамейки из бетона она превратила в настоящий арт-объект. Корреспондент ФАН поговорил с ней о творчестве, планах и о том, как она собирается украсить янтарный край.

vk.com / Яна Банникова

Яна Банникова — студентка университета БФУ им. Канта. Во время учебы на дизайнера ей пришла в голову идея изменить городской ландшафт к лучшему и украсить разрушающиеся скамейки на улице Вагоностроительной цветной мозаикой. Она говорит, что с творчеством связана с детства и занимается живописью. Местная жительница рисует картины на заказ и планирует реализовывать авторские проекты, начать решила с малого — выбрала улицу.

«Я проезжала мимо и увидела, что там скамейки в плохом состоянии. Яма подходила под проект. Идеальное место», — рассказала художница.

vk.com / Яна Банникова

Так она решила заняться урбанистикой. Материалы для творчества Яна Банникова покупает на свои личные деньги, а недостатки городской архитектуры мечтает превратить в собственные арт-объекты.

«Я в городе присматриваю разные ямы, части соборов. Сейчас буду делать проект на улице Коммунальная, бортики фасадные. Я искала место, и форма этих разрушений подошла. И вообще там такой достаточно архитектурно-благоприятный фон для арт-объектов. Там же достаточно много граффити, проводилось несколько творческих фестивалей, в том числе «Набросок» на Правой набережной», — говорит Яна Банникова.

vk.com / Яна Банникова

В арт-площадку художница хочет превратить весь город. Сейчас она находится в процессе подачи грантовой заявки.

«Это будет связано с плиткой-мозаикой, я делаю украшения. Ремонтировать буду асфальт, какие-то части фасада, то есть это касается и администрации города, они же отвечают за улицы и дорожное покрытие. С «Фондом капитального ремонта» тоже связано, так как они поддерживают арт-проекты», — говорит Яна Банникова корреспонденту ФАН.

vk.com / Яна Банникова

Художницу вдохновляют ямы на пешеходных переходах и городских улицах. По ее мнению, неотреставрированные части городского ландшафта — прекрасный материал для творчества.

«Есть улицы пешеходные, где много недостатков, их я трогать не буду, потому что если сделать только одну яму, это будет неудобно и нелепо. Я буду драить асфальтированные улицы, которые в целом хорошо выглядят. Есть какие-то небольшие недостатки, которые плитка может превратить в арт-объект. Вместо ямы, которая всем только мешает, будет городское украшение, которое добавит туристического интереса. Это не баловство, у объектов будет определенная функция», — рассказала Яна Банникова.

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