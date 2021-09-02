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Двенадцатилетние дети втроем оседлали мотоцикл и носятся по Калининграду
Общество
Двенадцатилетние дети втроем оседлали мотоцикл и носятся по Калининграду
instagram.com  /  pr scr @incident.kld

Калининград, 2 сентября. Местные жители сфотографировали носящихся по городу двенадцатилетних подростков. Они заметили их у Южного вокзала и сообщили об этом в Сети. 

«Мало того, что мальчику за рулем на вид лет 12, так еще и два пассажира сзади. Ездят по дороге и даже не с краешку, а прямо за машинами. Это очень опасно, нарушение всех правил!» — пишут калининградцы. 

Их видели и другие горожане. Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко. 

«Маленьким детям запрещено ездить за рулем мотоцикла, установлено возрастное ограничение в 18 лет. В 12 лет нельзя ни на каких таких транспортных средствах передвигаться. То, что они едут втроем — это нарушение правил перевозки пассажиров. По гражданскому кодексу весь ущерб, который они причинят, должны будут возместить родители», — рассказал корреспонденту ФАН юрист. 

Ранее ФАН сообщал, что школьник из Ганы создал деревянный мотоцикл на солнечных батарейках. Он использовал обрезки для топки камина.

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