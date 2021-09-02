Двенадцатилетние дети втроем оседлали мотоцикл и носятся по Калининграду

Калининград, 2 сентября. Местные жители сфотографировали носящихся по городу двенадцатилетних подростков. Они заметили их у Южного вокзала и сообщили об этом в Сети.

«Мало того, что мальчику за рулем на вид лет 12, так еще и два пассажира сзади. Ездят по дороге и даже не с краешку, а прямо за машинами. Это очень опасно, нарушение всех правил!» — пишут калининградцы.

Их видели и другие горожане. Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко.

«Маленьким детям запрещено ездить за рулем мотоцикла, установлено возрастное ограничение в 18 лет. В 12 лет нельзя ни на каких таких транспортных средствах передвигаться. То, что они едут втроем — это нарушение правил перевозки пассажиров. По гражданскому кодексу весь ущерб, который они причинят, должны будут возместить родители», — рассказал корреспонденту ФАН юрист.

Ранее ФАН сообщал, что школьник из Ганы создал деревянный мотоцикл на солнечных батарейках. Он использовал обрезки для топки камина.