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Калининградские волонтеры нашли ушедшего за грибами в лес пенсионера
Общество
Калининградские волонтеры нашли ушедшего за грибами в лес пенсионера
pixabay.com  /  TimHill

Калининград, 1 сентября. Члены поисково-спасательного отряда «Запад» рассказали, что установили местоположение пропавшего в лесу пожилого мужчины. Он жив и здоров.

Первой за помощью к волонтерам обратилась дочь 68-летнего местного жителя. Она пояснила, что отец, взяв мопед, отправился за грибами в Гусевский район, но домой в положенное время не вернулся.

Всего на поиски пенсионера вышли четыре человека. Оказалось, что грибник застрял в болоте и не мог выбраться самостоятельно. Добровольцы помогли мужчине добраться до дома.

Позднее стало известно, что калининградец страдает сахарным диабетом и ранее перенес четыре операции. Теперь мужчина находится в кругу своей семьи, его жизни ничего не угрожает.

Представители спасательного отряда «ОренСпас» смогли обнаружить пропавшую женщину, которая имеет проблемы с памятью, передавало издание RIA56. Она заблудилась и не смогла самостоятельно найти дорогу домой.

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