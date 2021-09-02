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Порвал щеку: вооруженный ружьем мужчина напал на группу туристов под Калининградом
Происшествия
Порвал щеку: вооруженный ружьем мужчина напал на группу туристов под Калининградом
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Калининград, 2 сентября. Житель поселка Янтарный у моря возмутился ночным шумом, который издавали подростки на остановке, и направился к ним с ружьем, чтобы «навести порядок». По дороге встретил туристов и напал на них. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

«Он подумал, что источником шума являются прохожие, и, угрожая мужчине ружьем, нанес телесные повреждения двум его спутницам. Прикладом порвал одной из девушек щеку. У нее остался рубец», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. 

Местный житель проживал на улице Советской, ему 53 года. Оружие у него изъяли и возбудили в его отношении три уголовных дела: по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Продолжатся расследование. 

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре школьница подверглась нападению по пути на пляж. Она была в купальнике. 

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