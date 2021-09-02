Мужа для девушки на четвертом месяце беременности отыщут в театре под Калининградом

Калининград, 2 сентября. Известный актер Александр Панкратов-Черный приедет в Калининград на поиски мужчины для своей беременной дочери. Таков сюжет спектакля, в котором он играет одну из главных ролей.

По сценарию он и Татьяна Кравченко — муж и жена. Внезапно пара узнает, что их любимая дочь на шестом месяце, но не имеет даже парня. Супруги начинают искать ей мужа, но вскоре понимают, что в XXI веке им будет сложно подобрать ей не то, что достойного, а хоть какого-то кандидата.

Татьяна Кравченко прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале «Сваты». Представление с участием артистов пройдет в концертном зале «Янтарь-Холл» под Калининградом 26 сентября. На спектакль покупают билеты туристы.

«Поедем на Балтийское море в Светлогорск, после сходим в кафе или ресторан с мужем. Обожаю Пакратова-Черного, надеюсь провести незабываемый вечер», — рассказала корреспонденту ФАН Ирина В.

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