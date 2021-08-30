Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце

Калининград, 30 августа. У скончавшегося во время футбольного матча спортсмена из города Советска Калининградской области остановилось сердце. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник, близкий к следствию.

«Согласно предварительным выводам экспертов, вратарь умер от остановки сердца, вызванной ударом. В этом случае смерть приходит через 10–20 секунд, так что реанимировать 23-летнего Александра Шишмарева у медиков не было никаких шансов», — рассказали корреспонденту ФАН.

По факту смерти калининградца в Следственном комитете проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН сообщал, что друзей погибшего возмутила версия, озвученная вице-президентом Калининградской областном федерации футбола Сергеем Кандаловым. Он говорил крупным СМИ, что последний не пережил удара ногами в голову. Они уверены — это было солнечное сплетение.