В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу, сломал ей ногу

Калининград, 30 августа. Местный застройщик ударил по лицу пришедшую к нему в офис покупательницу, а также сломал ей лодыжку. Она рассказала об этом УМВД, куда обратилась с заявлением. Об этом стало известно ФАН.

«Глава компании-застройщика 68 лет в ходе ссоры нанес женщине несколько ударов в область лица, а также по правой ноге. Конфликт произошел из-за задержки передачи квартиры», — сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Нанесенные местной жительнице травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Ведется расследование, устанавливается полная картина произошедшего.

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