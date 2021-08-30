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В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу и сломал ей ногу

  /   Обновлено: 30 августа 2021 22:08
Происшествия
В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу и сломал ей ногу
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Калининград, 30 августа. Местный застройщик ударил по лицу пришедшую к нему в офис покупательницу, а также сломал ей лодыжку. Она рассказала об этом УМВД, куда обратилась с заявлением. Об этом стало известно ФАН

«Глава компании-застройщика 68 лет в ходе ссоры нанес женщине несколько ударов в область лица, а также по правой ноге. Конфликт произошел из-за задержки передачи квартиры», — сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

Нанесенные местной жительнице травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Ведется расследование, устанавливается полная картина произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что полиция Красноярска проверит информацию о публикации откровенных фото подростка. Их могла сделать мать девочки. 

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Все новости / Происшествия / В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу и сломал ей ногу
россия калининград полиция калининградская область умвд
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