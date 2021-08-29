Калининград, 29 августа. Новые версии гибели футболиста Александра Шишмарева выдвинули в регионе. Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов рассказал в СМИ, что последний пережил удар ногами в голову.

«На 26-й минуте он (Шишмарев — прим. ФАН) прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — рассказал Кандалов.

Он также сообщил, что врачи якобы сначала думали, что спортсмен получил ушиб. Футбольный вратарь начал терять сознание, его хотели увезти в больницу, но не успели.

«Его стали в машине откачивать, массаж сердца делать. Но к сожалению, не смогли спасти», — говорит Кандалов.

С такой версией произошедшего категорически не согласны друзья скончавшегося спортсмена. Возмущается и жительница Советска Раиса Б., которая считает, что Калининградская областная федерация футбола хочет сделать себе PR на смерти Шишмарева. Она собирается обращаться в прокуратуру и противодействовать СМИ, которые распространяют, как она считает, ложную информацию. Об этом она рассказала ФАН.

«Саша чувствовал себя прекрасно, пока не получил с ноги в грудь. После этого начал хрипеть. Пацаны засунули ему в рот зажигалку. Фельдшер или доктор, кто она там, не знаю, молодая девочка лет 25, других врачей не было, ехала долго. Они названивали в 112 и материли с поля ее. Она приехала не раньше, чем через полчаса. Пацаны показывали дорогу ей, как проехать на само поле», — рассказала корреспонденту ФАН Раиса Б.

Местная жительница, так же как и Сергей Кандалов, говорит, что футболист погиб, не доехав до больницы. К слову, его семья и друзья до сих пор не могут оправиться от шока.

«Они надели ему кислородную маску и забрали его в машину, отъехали, но не помчались к больнице. Стояли с мигалками около часа, пытались спасти. Потом отключились, вышел фельдшер, сказал все», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Раиса Б.

В пресс-службе Следственного комитета ФАН сообщили, что о причинах гибели Александра Шишмарева пока что говорить преждевременно, поскольку точную причину может установить только судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах пообещали рассказать в ближайшее время. Тем временем, родные и близкие умершего переживают потерю.

«По клубам и барам, как мы в юном возрасте, он не ходил. У него тренировки, тренировки и еще раз тренировки были на уме. Как вырос, у него появилась девушка. Все свадьбу ждала. Кубки обновлялись, в пример его приводила. Он деток тренировал по регби, думала свою малую к нему отправить. В МЧС ушел! Думаю, еще и жизни спасает. На права сдал! Радовалась каждому его достижению, но судьба так жестока! То, чем он горел, то, чем он жил, жизнь у него и отобрало. Знала его 17 лет», — пишет Раиса Б. в Сети.

Ранее ФАН сообщал, что в день перед игрой погибший футболист как всегда готовился к игре. Он был абсолютно здоров и не страдал какими-либо заболеваниями.