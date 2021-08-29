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Подруга погибшего футболиста из Калининграда рассказала ФАН о его последнем дне
Происшествия
Подруга погибшего футболиста из Калининграда рассказала ФАН о его последнем дне
vk.com  /  Инцидент - Советск

Калининград, 29 августа. Подруга футболиста, погибшего на матче «Балтика-М» — «Красная Звезда», рассказала ФАН о его последнем дне. Она уточнила, что мужчина был здоров и не страдал заболеваниями, которые могли бы спровоцировать летальный исход во время спортивной игры. Об этом она сообщила корреспонденту. 

«Был обычный день, он готовился к игре, на которую уехал. Чувствовал себя отлично», — сказала жительница города Советска в Калининградской области Елизавета С. 

По словам девушки, перед игрой Александр Шишмарев настраивался на победу. Физически он был готов. 

«Хотел быть в форме морально», — сказала корреспонденту ФАН Елизавета С. 

Ранее ФАН сообщал, что погибший во время матча вратарь «Красной Звезды» мог задохнуться. Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис выдвинул такую версию.  

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футбол россия калининград смерть калининградская область
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