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Алиханов показал восстановленные здания в бывшем немецком Тильзите под Калининградом
Общество
Алиханов показал восстановленные здания в бывшем немецком Тильзите под Калининградом
instagram.com  /  pr scr @aaalikhanov

Калининград, 29 августа. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продемонстрировал результаты реставрации исторических зданий в городе Советске, бывшем немецком Тильзите. Фотографии он опубликовал в своем Instagram. 

«Фонд капитального ремонта хозяйничает в Советске. В следующем году продолжим программу ускоренного капремонта за счет средств федерального бюджета», — написал глава региона в Сети. 

Алиханов показал восстановленные здания в бывшем немецком Тильзите под Калининградом
instagram.com  / pr scr @aaalikhanov

Архитектурная среда города подлежит восстановлению. Там находится масса объектов культурного наследия, дома реставрируют по 3D-технологии, барельефы и другие элементы декора сканируются, чтобы потом быть воспроизведенными в первозданном виде. Об изменениях на территории Калининградской области высказались местные жители. 

«Недавно была в городе, и мне кажется, что своими очертаниями он во многом напоминает Санкт-Петербург. Видно, что еще предстоит много работы, но я уже представляю, как сюда поедут туристы, здесь, конечно, очень красиво», — рассказала корреспонденту ФАН Валерия В. 

Ранее ФАН сообщал, что в Советске восстановят здание, в котором родился известный голливудский актер. Региональные власти позаботятся о финансировании. 

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