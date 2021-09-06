Каракурты в Калининграде: жители находят в своих квартирах больших черных пауков

Калининград, 6 сентября. Местная жительница Светлана К. сообщила, что в ее квартиру заползают огромные черные пауки. Раньше она никогда не видела подобных существ у себя дома. По мнению некоторых специалистов, внешне они очень напоминают опасных каракуртов.

«Я живу на пятом этаже и часто встречаю таких черных пауков в ванной комнате, в кухне, в раковине рано утром. Один раз на одеяле в спальне увидела, страху было не передать! Все они лезут через вентиляцию. Раньше не было такого, а в этом году появились, видно, жаркое лето размножило», — сообщила она корреспонденту ФАН.

vk.com / Помощь диким животным и птицам Калининград [39].

Об аналогичном происшествии сообщила и Ирина М. Она видела таких пауков уже трижды.

«Думаю, лезут из вентиляции или шкафа с трубами. Мы сперва визжим с дочками, потом я ловлю их банкой и выпускаю», — рассказывает они.

Эксперт ФАН Алексей Тихонов подробно прокомментировал ситуацию. По его мнению, на фото представлен самый настоящий каракурт. Для Калининградской области появление этих пауков нетипично.

«Очень похоже на каракурта, масштаб не очень понятен, насколько взрослая особь, судя по тому, что пишут про пятна, не совсем взрослая, обычно она полностью черная. Но очень похоже, честно говоря, зря хватали и сажали в банку…» — говорит доцент кафедры зоологии университета ЮФУ.

vk.com / Помощь диким животным и птицам Калининград [39]

Он подробнее рассказал о опасных арахнидах. Они могли быть занесены в регион с из другой, более теплой страны. Экзотические насекомые попадают в регион с грузами овощей и фруктов.

«Каракурт — самое ядовитое животное у нас в степях. Странно, что они появились в Калининграде, это явление, характерное для юга России: Крым, Ростовская область, Волгоградский край. Я сейчас на Кавказе, но тут в лесной зоне такого нет, хотя тоже жарко. Визуально очень похоже», — рассказал зоолог.

kantiana.ru / Пресс-служба БФУ им.Канта

Зоолог дал несколько советов тем, кто обнаружил у себя дома опасного паука. Во-первых, от него необходимо держаться максимальной далеко. Во-вторых, рекомендуется никак с ним не контактировать. Если он оказался в квартире, нужно, не подходя, несколько раз пшикнуть струей дихлофоса. Через некоторое время паук погибнет.

wikipedia.org / Общественное достояние

Как помочь себе в случае, если опасный паук все-таки укусит? Рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу. Яд каракурта настолько опасен, что пострадавшего могут принять за сумасшедшего.

«Укус болезненный, причем не только в месте укуса, а по всему телу. Начинается расстройство сознания. Человек начинает вести себя как сильно пьяный, ломается координация движений, человек начинает заикаться, не может связно доносить свои мысли. Если он сам по себе доберется до приемного покоя в больнице, то вполне могут посчитать, что пришел какой-то наркоман, бредит, говорит, пытается что-то сказать непонятное», — говорит зоолог Алексей Тихонов.

pixabay.com / 12019

Лечат от укуса каракурта симптоматические, ставится капельница и человека реанимируют. Эксперт отмечает, что животное очень опасно, но на фото калининградки могут оказаться и двойники настоящих каракуртов. В Ростовской области, к примеру, они имеют красный рисунок и имитируют форму каракурта, обитающего в средней Азии. Для него характерны яркие красные и белые пятна на брюшке.

Ранее ФАН сообщал, что сотни пауков атакуют новые районы Ростова-на-Дону. Жители Левенцовки обнаружили во дворах множество паучьих гнезд, некоторые из них — черные вдовы.