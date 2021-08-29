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Смертельную аварию спровоцировал 33-летний водитель в Калининградской области

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:14
Происшествия
Смертельную аварию спровоцировал 33-летний водитель в Калининградской области
instagram.com  /  Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Калининград, 29 августа. Водитель Volkswagen врезался в дерево и погиб не месте. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области. 

«Авария произошла в 23:30 на третьем километре дороги «Правдинск — Темкино — граница Республики Польша». Местный житель выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на дерево слева по ходу движения», — рассказали ФАН. 

Уточняется, что 33-летний калининградец не сориентировался из-за дождя. По мнению правоохранителей, он не учел метеорологические условия. 

«Водитель скончался, его непристегнутый 35-летний пассажир доставлен в больницу», — добавили в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что пьяный водитель поджег автомобиль BMW после ДТП в Екатеринбурге. Это случилось у отделения полиции.

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