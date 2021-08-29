СК проводит проверку по факту смерти футболиста во время матча в Калининграде

Калининград, 29 августа. Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 23-летнего вратаря во время футбольного матча в Калининграде.

Трагедия произошла во время игры между командами «Красная Звезда» из Советска и «Балтика-М» из Калининграда. Предварительно, спортсмен столкнулся с игроком из команды соперников. От удара у него запал язык и произошла асфиксия.

Прибывшие на место медики в течение часа пытались реанимировать футболиста, но он все же скончался. Точную причину гибели юноши установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сестра погибшего рассказала, что молодой человек служил в МЧС и недавно получил звание сержанта.