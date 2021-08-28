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Появились подробности инцидента со смертельным исходом на футболе в Калининграде
Происшествия
Появились подробности инцидента со смертельным исходом на футболе в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 28 августа. Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов рассказал в эксклюзивном интервью ФАН, как погиб вратарь Александр Шишмарев.

Во время матча, по словам Кандалова, в голкипера врезался игрок из команды соперника. Произошел сильный удар головами. Врачи прибыли на футбольное поле оперативно. Вратаря любительской команды пытались откачать в течение часа. Скончался футболист в машине скорой помощи. Ему было 23 года.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами "Балтики", не помогла. Прибывшая бригада "скорой" в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось», — подчеркнул Кандалов.

Родным и близким погибшего соболезнует все футбольное сообщество региона. Расходы на похороны вратаря возьмет на себя федерация.

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футбол калининград вратарь
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