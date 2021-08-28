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Калининградская ЛФЛ окажет помощь семье погибшего на матче футболиста

  /   Обновлено: 28 августа 2021 23:23
Происшествия
Калининградская ЛФЛ окажет помощь семье погибшего на матче футболиста
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Калининград, 28 августа. Расходы на похороны погибшего футболиста Алексея Шишмарева возьмут на себя Калининградская областная федерация футбола и Калининградская Любительская Футбольная Лига.

Соответствующее заявление в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) сделал вице-президент Калининградской областной федерации футбола, Калининградской Любительской Футбольной Лиги Сергей Кандалов. Вместе с региональными командами они окажут помощь родственникам погибшего спортсмена и полностью оплатят его похороны.

Футболист Алексей Шишмарев умер в ходе матча, который проходил на калининградском стадионе «Балтика». Во время столкновения с другим игроком он получил тяжелую травму и лишился сознания. Реанимировать спортсмена так и не удалось.

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