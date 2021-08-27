Водителю автобуса утвердили обвинение после ДТП с шестью погибшими под Калининградом

Калининград, 27 августа. Региональный СК РФ завершил расследование по делу о ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, в котором погибли шесть человек. Водителю пассажирского транспорта предъявлено обвинение.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло смерть людей. Свою вину мужчина признал частично. По его словам, авария произошла из-за того, что он за рулем потерял сознание. Однако правоохранители опровергли эту версию произошедшего.

В конце сентября прошлого года 68-летний водитель автобуса ехал по маршруту Калининград — Синявино. Предположительно, в один момент он превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

В результате ЧП погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок и мужчина за рулем грузовика. Еще трое получили серьезные травмы. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении водителя автобуса. Уголовное дело будет передано в суд.