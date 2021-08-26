Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами

Калининград, 26 августа. Судебные приставы вынудили местного жителя заплатить 500 тысяч рублей алиментов бывшей жене. Об этом сообщается на сайте управления ФССП.

Проживающий в Германии гражданин был объявлен в исполнительный розыск. В течение трех лет он не исполнял родительских обязанностей в отношении своей несовершеннолетней дочери, а когда приехал в Калининградскую область, ему запретили покидать Российскую Федерацию.

Приставы установили, что у калининградца закончился срок действия заграничного паспорта. Мужчина получил запрет на выезд за границу, то есть вернуться обратно в Германию не смог. Так он погасил задолжность по алиментам в 505 тысяч рублей, самостоятельно приехав в отделение.

Права ребенка были восстановлены. Денежные средства поступили взыскателям.

О ситуации высказалась жительница Калининграда Анастасия С. Она посчитала поступок поступок горожанина крайне непорядочным.

«Кем нужно быть, чтобы, живя в Германии, не платить алименты родному ребенку! 505 тысяч рублей — не такие большие деньги для находящегося за границей мужчины. Ему должно быть стыдно. Главное, чтобы сам в старости на алименты не подал!» — высказала свое мнение калининградка.

Ранее ФАН сообщал, что юрист Соловьев поделился способами возврата средств при ошибочном переводе. Необходимо обратиться в финансовую организацию и подать заявление в полицию.