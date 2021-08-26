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Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
Общество
Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Калининград, 26 августа. Судебные приставы вынудили местного жителя заплатить 500 тысяч рублей алиментов бывшей жене. Об этом сообщается на сайте управления ФССП. 

Проживающий в Германии гражданин был объявлен в исполнительный розыск. В течение трех лет он не исполнял родительских обязанностей в отношении своей несовершеннолетней дочери, а когда приехал в Калининградскую область, ему запретили покидать Российскую Федерацию.

Приставы установили, что у калининградца закончился срок действия заграничного паспорта. Мужчина получил запрет на выезд за границу, то есть вернуться обратно в Германию не смог. Так он погасил задолжность по алиментам в 505 тысяч рублей, самостоятельно приехав в отделение.

Права ребенка были восстановлены. Денежные средства поступили взыскателям. 

О ситуации высказалась жительница Калининграда Анастасия С. Она посчитала поступок поступок горожанина крайне непорядочным. 

«Кем нужно быть, чтобы, живя в Германии, не платить алименты родному ребенку! 505 тысяч рублей — не такие большие деньги для находящегося за границей мужчины. Ему должно быть стыдно. Главное, чтобы сам в старости на алименты не подал!»  — высказала свое мнение калининградка. 

Ранее ФАН сообщал, что юрист Соловьев поделился способами возврата средств при ошибочном переводе. Необходимо обратиться в финансовую организацию и подать заявление в полицию.

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