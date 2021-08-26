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Местный житель упал с Эстакадного моста в Калининграде и разбился насмерть
Происшествия
Местный житель упал с Эстакадного моста в Калининграде и разбился насмерть
wikipedia.org  /  Padonak39 - собственная работа/CC BY 3.0

Калининград, 26 августа. Тридцатилетний мужчина упал с Эстакадного моста и разбился, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

«В ходе осмотра места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты», — рассказали в ведомстве.

Следственным отделом Московского района Калининграда организована процессуальная проверка. Личность погибшего удалось установить. Он имел при себе водительское удостоверение. Идет поиск родственников мужчины, устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинские экспертиза. 

Ранее ФАН сообщал, что двенадцатилетней девочке раздавило руку прессом мусоровоза в Калининграде. Об этом сообщали в прокуратуре. 

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россия калининград следственный комитет калининградская область падение с высоты
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