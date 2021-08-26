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Завод по производству виски появится в Калининградской области
Общество
Завод по производству виски появится в Калининградской области
pxhere.com  /  PxHere

Калининград, 26 августа. Завод по производству виски разрешили построить в областном городе Черняховске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Разрешение выдано компании «Куб», и предприятие появится на улице Гоголя по соседству с вино-коньячным заводом «Альянс-1892». Промышленные объекты расположатся на площади 6,9 тысячи квадратных метров. Комплекс, состоящий из четырех зданий, планируется достроить до 2022 года. 

Согласно информации, размещенной в ЕГРЮЛ, генеральный директор ООО «Куб» Валерий Прончаков, Александр Николаев и Михаил Мовшевич отмечены как учредители. Руководство вино-коньячного завода «Альянс» предоставляло проект строительства завода по производству виски еще в 2016 году. В планах было производить до пяти миллионов литров в год, к тому же требовалось 13 миллионов евро вложений. 

Местные жители положительно оценили инициативу по строительству завода. В Черняховске не хватает работы, и горожане рассчитывают, что в перспективе смогут устроиться на завод. 

«Рад, что у нас простроят такой, рабочие места! Я доволен», — сказал корреспонденту ФАН Виталий С.

«Положительно отношусь к появлению завода. Или вы хотите, чтобы народ перешел на суррогаты и самогон?» — заявил корреспонденту ФАН Василий М. 

Ранее ФАН сообщал, что чиновник, получивший взятку бутылкой виски, предстанет перед судом. Предполагалось, что он окажет содействие в расторжении концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, которые находятся в муниципальной собственности.

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