Калининградка взыскала с администрации города 180 тысяч рублей за переломанные ноги

Калининград, 26 августа. Пожилая местная жительница подала в суд на городскую администрацию из-за сломанных о канализационный люк ног. Она садилась в машину мужа, споткнулась, упала и получила многочисленные травмы, из-за которых была вынуждена перестать вести активную жизнь и перенести массу операций.

«28 июля 2019 при посадке в автомобиль супруга, припаркованного у одного из домов по ул. Зоологической в г. Калининграде, она наступила на люк инженерных коммуникаций, оступилась и упала, получив серьезные травмы ног, переломы и вывихи. В результате она длительное время, 166 дней, находилась на стационарном лечении с выполнением операции, длительное время не могла передвигаться без посторонней помощи и приступить к своим трудовым обязанностям», — рассказывают в пресс-службе Центрального районного суда города Калининграда.

Боль и сложности пенсионерка испытывает до сих пор. Стать такой же здоровой как была она уже не сможет в силу преклонного возраста. Исковые требования в судебном заседании женщина поддержала вместе со своим представителем.

Юрист администрации была в суде утверждала, что жительница Калининграда получила травмы из-за собственной неосторожности, а адвокат МБУ «Гидротехник», приглашенный на судебное заседание, указал, что за систему ливневой канализации и люки его предприятие не отвечает, хоть там и ремонтировали их.

«Суд установил, что люк, на который наступила истец при посадке в автомобиль, находился в неудовлетворительном состоянии и имел отклонение крышки люка относительно уровня дорожного покрытия более допустимой нормы, «утопал» одной стороной вглубь дорожного покрытия. Из-за такого перепада высот, не заметного на первый взгляд, истец оступилась и упала, получив травмы», — рассказывают в Центральном районном суде Калининграда.

Выяснилось также, что люк, о который споткнулась местная жительница, бесхозяйный и на балансе подрядчика администрации МБУ «Гидротехник» не состоит. Финансирование и ремонт такого имущества осуществляется администрацией городского округа «Калининград», а работу подрядчика они приняли.

Решением Центрального районного суда постановлено взыскать с мэрии в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 130 000 рублей. Эта сумма была увеличена до 180 000 рублей Калининградским областным судом после апелляции.

Ранее ФАН сообщал, что Кашпировский проиграл Малахову дело о защите чести и достоинства в суде. Анатолий Михайлович требовал возмещения ущерба суммой в 1,5 миллиона и опровержения слова «мошенник».