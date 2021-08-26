Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 16:35
16:34
Весь мир
Школы в сельской местности Дамаска возвращаются к жизни
16:33
Шоу-бизнес
Администрация театра имени Ермоловой подозревает сокращаемых актеров в обмане
16:33
Происшествия
Треш-стримеров задержали в прямом эфире за инцидент с перцовым баллончиком в Москве
16:32
Общество
Тульские поисковики рассказали ФАН о найденных родственниках погибших в войну солдат
16:31
Происшествия
Сантехник нашел тело недоношенного ребенка в подвале многоэтажки в Тюмени
16:30
Политика
МИД России назвал Египет ведущим партнером в годовщину установления дипотношений
16:27
Происшествия
Правоохранители обвинили дорожных чиновников Ямала в миллионных взятках
16:23
Спорт
Заслуженный тренер РФ оценил выступление паралимпийцев на играх в Токио
16:20
Происшествия
Под Новосибирском школьники разбили машину пенсионера, которую вытащили из канавы
16:20
Спорт
Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа
Все новости

Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя
Общество
Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя
pixabay.com  / 

Калининград, 26 августа. Тело мертвого мужчины с множественными травмами головы нашла жительница Гусевского района в своей квартире. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

Калининградка пришла в квартиру, которую снимала вместе с другом, и увидела его раздетым и обезображенным. Он лежал на диване, на его голове были множественные травмы, на теле — ссадины, повсюду кровь. Мужчина не подавал признаков жизни.

Местная жительница вызвала полицию, приехавшие вместе с представителями правоохранительных органов врачи констатировали смерть гражданина. Все произошло около 13:00 24 августа. 

«По данному факту проводится проверка», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Калининградской области Наталья Гацко. 

Накануне местный житель подрался со своими знакомыми, однако это не стало причиной его смерти. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что он умер от сердечного заболевания. Погибшему было 44 года. 

Ранее ФАН сообщал, что подозреваемый в убийстве тюменской школьницы сознался в ее изнасиловании. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя
россия калининград следственный комитет калининградская область проишествие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru