Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя

Калининград, 26 августа. Тело мертвого мужчины с множественными травмами головы нашла жительница Гусевского района в своей квартире. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Калининградка пришла в квартиру, которую снимала вместе с другом, и увидела его раздетым и обезображенным. Он лежал на диване, на его голове были множественные травмы, на теле — ссадины, повсюду кровь. Мужчина не подавал признаков жизни.

Местная жительница вызвала полицию, приехавшие вместе с представителями правоохранительных органов врачи констатировали смерть гражданина. Все произошло около 13:00 24 августа.

«По данному факту проводится проверка», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Калининградской области Наталья Гацко.

Накануне местный житель подрался со своими знакомыми, однако это не стало причиной его смерти. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что он умер от сердечного заболевания. Погибшему было 44 года.

Ранее ФАН сообщал, что подозреваемый в убийстве тюменской школьницы сознался в ее изнасиловании. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.